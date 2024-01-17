В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

В эксклюзивном интервью для Bloomberg министр нефти и газа Индии, Хардип Пури, выделил два существенных аспекта, затрагивающих поставки российской нефти. Прежде всего, он акцентировал внимание на установленном государствами G7 "ценовом потолке" в размере 60 долларов за баррель, указывая на сложности, возникающие в связи с данной ценовой ограничительной политикой.

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Однако, второй, не менее значимой проблемой, является стратегическое решение Индии реагировать на недовольство ценами с переориентацией на закупки углеводородов у конкурентных поставщиков, таких как Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия. Пури подчеркнул, что это стратегическое поведение государства, ориентированное на диверсификацию поставок энергоресурсов.

Отметим также, что санкции, введенные странами Запада, повлияли на изменение потоков поставок нефти, делая Индию одним из ключевых игроков на рынке российской нефти. Это влияние сказывается на судоходные компании, которые оказываются под вниманием в контексте создания неблагоприятных условий.

Кроме того, стоит отметить, что танкеры, перевозившие пять миллионов баррелей нефти с восточного побережья Сахалина в Индию, приостановили свой путь в ноябре и декабре 2023 года у берегов Шри-Ланки. Этот факт иллюстрирует не только сложности в сфере ценообразования, но и влияние на активность судоходных линий, что может служить объектом неблагоприятного внимания.

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Исходя из данных Reuters, становится ясно, что перенаправление потоков российской нефти в Азию принесло Индии экономическую выгоду в виде экономии примерно 2,7 миллиарда долларов за девять месяцев 2023 года. Этот финансовый резерв не только оказал поддержку национальной экономике Нью-Дели, но также смягчил давление на торговый дефицит страны.