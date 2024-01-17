Северокорейскую ракету с гиперзвуковой боеголовкой сравнили с «Авангардом»

Александр Перенджиев, военный политолог и доцент РЭУ имени Плеханова, провел анализ характеристик гиперзвуковой ракеты из Северной Кореи в сравнении с российским комплексом "Авангард".

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Согласно его оценке, "Авангард" превосходит корейскую разработку в тактико-технических параметрах, обладая высокой скоростью и маневренностью, что делает его эффективнее, особенно против противоракетных систем. Перенджиев подчеркнул, что "Авангард" теоретически сложно сбить, в то время как корейскую ракету можно атаковать.

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По последним данным, КНДР успешно испытала гиперзвуковую ракету, способную поразить базу США в Тихом океане. В дополнение к этому, британские журналисты выразили беспокойство относительно "Авангарда", указав на его потенциал поражения множества целей в мире всего за 30 минут.