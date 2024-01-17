Путин принял в Кремле главу МИД КНДР

Президент России, Владимир Путин, провел встречу в Кремле с главой Министерства иностранных дел КНДР, Цой Сон Хи, в рамках ее официального визита в Россию. В этом важном событии также присутствовал российский министр иностранных дел, Сергей Лавров. Детали встречи были представлены официальным представителем Кремля, Дмитрием Песковым, согласно информации от ТАСС.

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Согласно заявлению Пескова, президент России встретил главу МИД КНДР в Кремле, а Сергей Лавров рассказал Путину о содержании и результатах продуктивных переговоров с Цой Сон Хи.

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На более раннем этапе переговоров, после беседы с Цой Сон Хи, министр иностранных дел России подчеркнул высокую ценность поддержки со стороны КНДР российской позиции в контексте вопросов, связанных с проведением специальной военной операции на территории Украины.