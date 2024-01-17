ФСБ возбудила дело о превышении полномочий при реконструкции оперного театра

В Саратове произошло возбуждение уголовного дела в связи с явным превышением полномочий в ходе реконструкции Театра оперы и балета. Бывший председатель Комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области стал фигурантом уголовного дела, предположительно, организовав подписание универсально-передаточных актов и договоров ответственного хранения на оборудование, которое не поступило от подрядчика.

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Силовики сообщили, что в 2020 году подозреваемый инициировал этот механизм, несмотря на то, что был в курсе отсутствия фактической поставки оборудования. Как следствие, более 165 миллионов рублей были незаконно перечислены на расчетный счет подрядчика, что причинило ущерб бюджету. Этот инцидент подчеркивает не только финансовые нарушения, но и поднимает вопросы о контроле и ответственности при осуществлении бюджетных проектов в регионе.