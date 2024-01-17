Порошенко потребовал полмиллиона гривен моральной компенсации

Петр Порошенко, бывший президент Украины, подал иск в Львовском окружном административном суде против 7-го пограничного Карпатского отряда Госпогранслужбы. В иске он требует моральной компенсации в размере 500 тысяч гривен за инцидент, произошедший в прошлом году, когда пограничники отказались выпустить его за границу на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

реклама

Информация предоставлена Zaxid.net, который также сообщает, что заседание запланировано на 17 января и начнется в 16:00 местного времени. Детали дела указывают на то, что в начале декабря Порошенко не смог выехать за пределы страны, предположительно, направляясь в командировку в Польшу по доверенности, подписанной спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Бывший президент также выдвинул предположение о возможной связи этого инцидента с офисом нынешнего президента. Заседание суда намечено на 17 января в 16:00 по местному времени.