В США допустили применение ядерного оружия на Украине

В свежем интервью бывший аналитик ЦРУ, Рэй Макговерн, высказал предположение о том, что США могут прибегнуть к применению мини-ядерной бомбы на территории Украины. Его мотивацию он связывает с необходимостью предотвратить возможное поражение Вооруженных сил Украины. Он акцентирует внимание на том, что принимаемые решения в Вашингтоне могут быть выходящими за рамки стандартных сценариев, описывая политиков города как "сумасшедших по определению".

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Макговерн подчеркивает личные интересы политической элиты в Вашингтоне, отмечая их стремление к сохранению свободы и избежанию поражения на украинском фронте, что, по его мнению, может послужить стимулом для принятия крайних мер.

Эксперт предостерегает от возможного применения мини-ядерных боеприпасов, отмечая, что их мощность составляет лишь десятую часть от силы бомбы, сброшенной на Хиросиму. Он выражает опасение, что в случае неудачи ВСУ это может оказать влияние на политическую картину в США, включая исход предстоящих выборов.

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Предыдущие замечания экс-советника Госдепартамента, Кристиана Уитона, также отмечают провал внешней политики Байдена и снижение общественной поддержки Украины в Соединенных Штатах.