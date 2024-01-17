Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, выделил НАТО как альянс с уникальным успехом в своей истории, подчеркнув его способность к объединению даже при существующих политических, географических и исторических разногласиях. В своем обращении к потенциальному наследнику, Столтенберг акцентировал важность сохранения текущего единства среди стран-членов, выражая необходимость максимальных усилий для достижения этой цели.

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Генсек подчеркнул, что сохранение общей цели должно быть приоритетом, даже в контексте существующих разногласий, и призвал к укреплению основных принципов альянса. В свете интересов Украины, Столтенберг уточнил, что сотни спутников НАТО активно задействованы в операциях против России и ее Вооруженных сил.

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Эти высказывания Йенса Столтенберга, сделанные в интервью агентству Bloomberg, обозначают не только его стратегическое видение, но и глубокое понимание современных мировых динамик и важности поддержания стабильности в контексте глобальной безопасности.