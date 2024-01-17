Столтенберг прокомментировал планы Трампа выйти из НАТО

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, твердо заявил, что Соединенные Штаты не будут покидать Североатлантический альянс, даже в свете ранее высказанных намерений бывшего президента, Дональда Трампа, о выходе из организации. В своем разъяснении планов Трампа, Столтенберг выразил убеждение, что страна, независимо от исхода внутренних выборов, продолжит оставаться неотъемлемым и мощным союзником в НАТО.

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Столтенберг подчеркнул стратегическое значение для США обеспечения стабильной сети дружественных отношений, отметив, что иметь более 30 союзников является важным фактором для обеспечения общей безопасности. Он подчеркнул, что даже при предыдущей недовольстве Трампа инвестициями Европы в НАТО, теперь союзники активно вкладывают средства в поддержание альянса.

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Важным моментом является также поддержка НАТО со стороны различных партий в Конгрессе, что согласуется с мнением Столтенберга. В свете этих событий Конгресс США внес ограничения в право президента выходить из НАТО в рамках оборонного бюджета, подчеркивая необходимость предварительного согласия на подобные шаги.