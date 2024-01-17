Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

На совещании с руководителями муниципальных образований президент России, Владимир Путин, предоставил обстоятельную информацию относительно финансовой поддержки, направленной в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Согласно высказыванию главы государства, общий объем выделенных средств составил свыше одного триллиона рублей, представляя собой значительные инвестиции в развитие указанных регионов.

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Президент выразил уверенность в эффективности данного финансирования, подчеркнув активность новых регионов и успешные усилия города Алчевска в Луганской народной республике под руководством главы Альберта Апшева. Он отметил важность оперативного восстановления промышленных предприятий в этих районах и выразил удовлетворение результатами их деятельности.

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В предшествующих заявлениях, президент подтвердил, что налоговые поступления от новых регионов в федеральный бюджет составили 170 миллиардов рублей. Он выразил убеждение в том, что экономика данных областей уже находится на пути к восстановлению, однако признал, что необходимо продолжить усилия для достижения полной стабильности и процветания.