МИД РФ исключил возможность урегулирования на Украине по «формуле Зеленского»

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, высказала важность вовлечения России в устойчивое урегулирование ситуации на Украине, подчеркивая, что мировое сообщество осознает несостоятельность обсуждений кризиса без активного участия Москвы. Захарова отметила растущее число стран, включая участников "копенгагенского формата", которые признают, что диалог без России лишен смысла.

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В ее заявлении отразилась тревога по поводу тенденции некоторых стран отклонять возможность мирного урегулирования, предпочитая жесткую "формулу Зеленского". Захарова указала на оторванные от реальности требования в основе этой формулы. Она подчеркнула, что для Украины необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования.

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В целом, заявление Захаровой выражает не только осознание роли России, но и призывает к разумному подходу к решению украинского кризиса, акцентируя важность учета реальных условий и перехода к устойчивому миру в регионе.