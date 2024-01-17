В США ответили на вопрос о новых пакетах помощи для Украины

На брифинге Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, высказал позицию относительно новых пакетов помощи для Украины. Он ясно подчеркнул, что последнее выделение, произошедшее 27 декабря, остается последним в настоящий момент. Отвечая на вопрос о возможности новых пакетов, Кирби заявил: "В данный момент мы не рассматриваем и не планируем выделять дополнительные военные средства".

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Он пояснил, что основной причиной отсутствия новых выделений стали ограниченные бюджетные ресурсы, добавив, что "мы не имеем возможности на данный момент предоставить новые пакеты военной помощи". Кирби выразил необходимость одобрения запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжить поставки помощи в будущем.

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Отметив, что 12 января США временно приостановили поставки оружия на Украину из-за финансовых ограничений, Кирби подчеркнул, что дальнейшая поддержка зависит от решения, принятого Конгрессом. Этот момент подчеркивает важность одобрения запроса на дополнительное финансирование для обеспечения продолжения помощи Киеву.