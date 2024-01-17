В Германии анонсировали помощь Украине более чем на семь миллиардов евро

Согласно последним обновлениям, ФРГ в 2024 году намерена выделить Украине военную помощь, превышающую семь миллиардов евро. Эта информация стала известна благодаря заявлению правительства Германии, в котором подчеркивается, что помощь будет оказана в виде "военных товаров". По данным из публикации кабмина Германии, страна занимает второе место по объему предоставленной военной помощи для Украины, уступая лишь США.

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Председатель правительства ФРГ, Олаф Шольц, ранее заявил, что в текущем году в бюджете страны предусмотрено выделение восемь миллиардов евро прямой военной помощи Киеву. Также он сообщил о дополнительных шести миллиардах евро для поддержки украинских беженцев, находящихся в Германии.

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Публикация издания Bild ранее раскрыла планы Германии удвоить объем военной помощи Украине в 2024 году с четырех до восьми миллиардов евро. Эти шаги свидетельствуют о стремлении Германии усилить свою военную поддержку Украины в текущей ситуации, отражая значительные усилия и ресурсы, вкладываемые Германией в поддержку украинской безопасности и беженцев.