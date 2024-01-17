Российский посол рассказал о «меморандуме из обещаний» для Киева

Российский посол в Лондоне, Андрей Келин, прокомментировал соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, описав его как "меморандум из обещаний". В его высказывании, сказаном в интервью LBC, посол подчеркнул, что данное соглашение лишь представляет собой нежесткий набор обязательств, не обладая полной юридической обязательностью. Келин выделил ключевые элементы документа, такие как требование продолжения военных действий со стороны Украины и обязательство Великобритании по поставке вооружений.

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Дипломат подчеркнул, что такие пункты в соглашении могут рассматриваться как провокационные, не учитывая реальные угрозы для безопасности России. Кроме того, он отметил, что это стало одним из стимулов для начала специальной военной операции. Келин призвал британское руководство принять более реалистичный взгляд на ситуацию, предупреждая о возможных негативных последствиях для экономики и промышленности Украины, тесно связанных с поддержкой Запада. Соглашение, подписанное 12 января, имеет длительный характер и рассчитано на десять лет.