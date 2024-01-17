В Венгрии заявили о неэффективности санкций против России

В свежем информационном докладе, представленном 17 января 2024 года, выдающийся дипломат и глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, выразил критическое мнение относительно эффективности санкций, примененных Европейским союзом в отношении России. В его убедительных высказываниях прозвучал тезис о том, что указанные санкции не призвали российскую экономику к коленям.

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Сийярто акцентировал особый взгляд Венгрии на украинский конфликт, аргументируя это тем, что в этой ситуации страдают соотечественники, учитывая значительное наличие венгерского населения в Украине. Он отметил, что по его мнению, поставки оружия со стороны Запада не только не оказывают решающего воздействия, но и лишь продлевают кризис, несмотря на значительные инвестиции.

Выдающийся дипломат подчеркнул свое недовольство продолжающимся разрушением в Украине и выразил убеждение в неэффективности действий Запада. Его решительное утверждение о том, что санкции ЕС не лишь не довели российскую экономику до коллапса, но и не приблизили регион к миру, привлекло внимание.

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Завершая свою позицию, Петер Сийярто призвал европейские страны к переосмыслению своего подхода к украинскому конфликту. Важным отмечается также его заявление о том, что Венгрия категорически не поддержит санкции в отношении ядерной энергетики России.