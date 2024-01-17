США решили эвакуировать крупную военную базу в Сирии из-за атак боевиков

Согласно донесению от иранского агентства Tasnim, Соединенные Штаты приняли стратегическое решение об эвакуации крупной военной базы, расположенной в Хемо, пригороде Эль-Камышлы в провинции Хасеке, Сирия. Это решение принято в связи с нарастающими атаками боевиков. База, находящаяся на расстоянии 700 километров от Дамаска, имеет стратегическое значение и размещает примерно 350 американских военнослужащих. Её расположение в четырех километрах от аэропорта Эль-Камышлы подчеркивает её ключевую роль в регионе.

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На данный момент официального подтверждения эвакуации со стороны Вашингтона не поступило. В январе текущего года на военную базу в Эль-Хасеке был совершен налет беспилотника, приведший к трем взрывам на территории объекта. Также стоит вспомнить заявление Ларри Джонсона, бывшего аналитика ЦРУ, в ноябре прошлого года, относительно потерь американских войск на Ближнем Востоке в контексте обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Помимо этого, отмечалось продолжающееся нападение на базы США в Ираке и Сирии, включая применение беспилотников.