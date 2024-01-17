Это стратегическое решение было согласовано на фоне неудачи на внутрипартийных выборах в Айове, где его конкурентом выступил бывший президент Дональд Трамп

Губернатор Арканзаса, Аса Хатчинсон, который стремился к посту президента США, объявил о своем непредвиденном решении выйти из предвыборной гонки. Это стратегическое решение было согласовано на фоне неудачи на внутрипартийных выборах в Айове, где его конкурентом выступил бывший президент Дональд Трамп.

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Хатчинсон, отмечая свое решение, подчеркнул, что данное шаг связан с положительными результатами Трампа на данных выборах. Он выразил благодарность своим сторонникам и анонсировал возвращение в Арканзас.

Этот отказ последовал за аналогичным шагом со стороны американского предпринимателя Вивека Рамасвами, который также покинул гонку и выразил поддержку бывшему президенту. Такие маневры создают новые динамики в предвыборной кампании, усиливая позицию Трампа.

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В реакции на эти события президент Джо Байден 10 декабря выразил свои опасения относительно потенциальных последствий победы Трампа, считая ее угрозой для американской демократии. В свете этих событий политическая арена США становится более непредсказуемой.