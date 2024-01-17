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NataVd
Премьер Словакии Фицо лично сообщит Шмыгалю об отказе поставлять Украине оружие
Планируется, что это заявление будет сделано в ходе встречи с украинским коллегой

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Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, лично объявит о решении отказаться от поставок оружия в Украину. Планируется, что это заявление будет сделано в ходе встречи с украинским коллегой, Денисом Шмыгалем, запланированной на следующей неделе в Ужгороде. Фицо подчеркнул, что вместо военных поставок Словакия сосредоточится на предоставлении гуманитарной помощи, считая, что военные средства не могут решить сложившуюся ситуацию на Украине.

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Политик выразил свою критику по отношению к политике Европейского союза (ЕС), отметив, что Киев мог бы дважды достичь договоренности о прекращении огня, но, по его мнению, неверные шаги были сделаны из-за неправильной политики ЕС. Фицо также подчеркнул экономические аспекты, включая устойчивость российского рубля и рекордную прибыль российских энергетических компаний. На пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Фицо заявил, что стратегия Запада, основанная на поставках оружия в Украину, не дала ожидаемых результатов.

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В предыдущих высказываниях Фицо высказал мнение, что Россия будет диктовать условия урегулирования конфликта на Украине, при этом считая стратегию Запада, направленную на превосходство над Россией через поставки вооружений, неудачной.

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