На Украине заявили о превосходстве российских дронов

В интервью YouTube-каналу Newsroom, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Георгий Тука, выразил обеспокоенность по поводу явного превосходства российских военных в области использования ночных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Он подчеркнул, что российские военные систематически внедряют в вооружение дроны, оборудованные тепловизионными камерами и приборами ночного видения, что дает им возможность проводить успешные операции в ночное время на территории Украины.

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Тука выразил недоумение по поводу неопределенной ситуации в украинской армии относительно беспилотных систем, подчеркнув необходимость немедленных действий для устранения этого дисбаланса и повышения эффективности обороны страны в данном направлении.