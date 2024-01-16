В Госдуме высказались о возможности откупиться от службы в армии

В ходе интервью с «Лентой.ру», Юрий Швыткин, депутат Госдумы, подчеркнул, что концепция отсутствия возможности откупиться от военной службы в России не только соответствует действующему законодательству, но и считается непременным долгом граждан защищать родину, в соответствии с принципами, закрепленными в Конституции страны. Он выразил уверенность в том, что законодательная база, регулирующая военную службу, тщательно продумана, и подчеркнул, что внесение изменений в эту базу — нормальная практика.

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Швыткин категорически высказал свое противопоставление идее о возможности откупиться от службы в армии, считая ее излишней. Он подчеркнул, что подавляющее большинство граждан разделяет этот взгляд, рассматривая его как несовместимый с принципами государственной службы. Вместо этого политик подчеркнул наличие альтернативы в виде гражданской службы, приравниваемой к военной службе и предоставляющей возможность гражданам внести свой вклад в благо страны.

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В контексте обсуждения этой темы, он также напомнил о существующей возможности прохождения альтернативной службы, которая признается эквивалентной военной службе, что предоставляет гражданам возможность использовать свои умения и навыки на благо общества. Он завершил свое высказывание, подчеркнув, что идея откупа от службы не только излишня, но и противоречит пути развития государства.