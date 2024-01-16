Госдума одобрила проект закона о страховых выплатах для добровольцев СВО

В рамках первого чтения в Государственной Думе был утвержден законопроект, нацеленный на обеспечение равных страховых выплат для добровольцев, контрактников и мобилизованных граждан России, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Согласно принятому закону, каждая категория военнослужащих имеет право на страховые выплаты, достигающие до 313 тысяч рублей в случае ранения и до 2,3 миллиона рублей при приобретении статуса инвалида.

реклама

Особое внимание уделяется заявлениям спикера Госдумы, Вячеслава Володина, который подчеркивает, что каждый, тот кто с риском для своей жизни защищает нашу страну, должен быть уверен в том, что государство обеспечит должную поддержку и заботу как о них самих, так и об их семьях. Володин также выделяет приоритетность вопросов, связанных с обеспечением поддержки участникам СВО, отмечая, что уже принят 91 закон, направленный на регулирование специальной операции и обеспечение поддержки ее участников.