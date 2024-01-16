После прорыва трубы в российском городе возбудили уголовное дело

В результате прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде сотрудники Следственного комитета России региона возбудили уголовное дело согласно статье 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Инцидент, произошедший на улице Студеная 16 января, стал причиной серьезных ожогов для более чем десятка жителей, включая двух детей, которые были госпитализированы с ожогами различных степеней. Отмечено, что многие пострадавшие также получили травмы, попав под горячую воду, скопившуюся под слоем снега.

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После инцидента без тепла остались 20 многоквартирных домов, где проживает более трех тысяч человек. Расследование направлено на выявление ответственных за предоставление услуг, не соответствующих стандартам безопасности, и вызвало обеспокоенность в обществе.

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Подобная ситуация также зафиксирована в Орле, где из-за коммунальной аварии кипятком затопило учебный класс. Во время урока из розеток и ламп начала литься вода, а кабинет заполнился паром. Эти инциденты подчеркивают актуальность вопросов безопасности в инфраструктуре и поднимают важные вопросы о качестве предоставляемых коммунальных услуг.