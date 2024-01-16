Данные о призыве властей ДНР и ЛНР ставить подписи за Путина не подтвердилась

В связи с последними событиями в сети интернет, внимание общественности привлекли данные о якобы существующем призыве властей ДНР и ЛНР активно привлекать поддержку граждан в форме подписей за кандидата в президенты России Владимира Путина. Фейковая информация включала обещания различных поощрений, таких как продуктовые наборы, туры в Крым и ускоренную процедуру получения российского паспорта.

реклама

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя, Петр Андрющенко, представил эту информацию в своем Telegram-канале 16 января, предоставив скриншоты, якобы из официальных групп администраций Луганска, Донецка, Новокаховского городского округа и Запорожской области в социальной сети "ВКонтакте". На этих скриншотах гражданам обещали вознаграждения за поддержку Путина.

Тем не менее, тщательная проверка выявила, что представленные скриншоты не имеют подтверждения в официальных группах администраций указанных регионов. Публикация в группе Запорожской области, частично соответствующая одному из скриншотов, фактически касалась графика работы общественной приемной "Единой России" и не содержала информации о сборе подписей в поддержку Путина.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особенности текста на скриншотах, такие как пунктуационные ошибки и эмоциональная окраска, вызывают сомнения в их достоверности, отмечая отсутствие характерной формальности для официальных публикаций. Экспертное мнение подчеркивает недостоверность данных, представленных Андрющенко, учитывая предыдущие случаи опровержения подобных фейков, включая заявление Министерства труда и социальной политики ДНР.