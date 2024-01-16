В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В последний период в России отмечается значительное увеличение заболеваемости COVID-19, при этом наиболее распространенным вариантом является омикрон-штамм, как свидетельствует официальное сообщение Роспотребнадзора. Согласно предоставленной статистике, за последнюю неделю количество зараженных выросло на 12,6%, превысив отметку в 27 тысяч случаев. Параллельно с этим отмечается тревожный рост гриппа и ОРВИ, что выражается в увеличении на 78%, достигнув 939 тысяч случаев за вторую неделю 2024 года.

реклама

Анализ данных также подтверждает наличие тройной вирусной эпидемии в стране, охватывающей грипп, ОРВИ и коронавирус. Особое внимание уделяется штамму гриппа H3N2, который, судя по данным экспертов, на данный момент является доминирующим. В предвиденной перспективе специалисты прогнозируют возможное снижение заболеваемости в феврале-марте, однако актуальная ситуация требует неотложных мер для контроля распространения вирусов и обеспечения общественного здоровья.