Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

В небесах над Брянской областью успешно уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, как объявил губернатор Александр Богомаз в своем официальном канале в Telegram. Совершенное уничтожение дрона было достигнуто эффективным применением систем противовоздушной обороны (ПВО). Глава региона подчеркнул, что происшествие не оставило последствий в виде пострадавших людей или разрушений, и в зону инцидента были направлены сотрудники оперативных и экстренных служб для обеспечения безопасности и расследования.

реклама

Предварительная информация свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили обстрел кассетными боеприпасами в направлении Брянской области. Целью стал населенный пункт — деревня Телец в Трубчевском районе российского региона, где было зафиксировано четыре прилета снарядов. Необходимо отметить, что, несмотря на инцидент, нет информации о пострадавших гражданах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одновременно с этим событием стоит учитывать, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Этот шаг был ответом на обращения о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик, и он был предпринят в свете сложной политической обстановки в регионе.