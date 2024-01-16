Названа особенность российских беспилотников-бомбардировщиков «Инферно»

В ходе беседы с "Лентой.ру", Василий Дандыкин, эксперт в области военных вопросов и капитан первого ранга запаса, профессионально раскрыл ключевые характеристики беспилотных бомбардировщиков "Инферно", активно применяемых Вооруженными силами России. Согласно его анализу, выдающейся особенностью этих беспилотников является их невосприимчивость к воздействию систем радиоэлектронной борьбы противника, что дает этому виду вооружения значительное преимущество в эффективности.

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В своих высказываниях Дандыкин также проявил оптимизм по поводу активного развития беспилотных аппаратов в России, подчеркивая важность этого направления и выражая уверенность в дальнейшем совершенствовании ситуации с FPV-дронами благодаря вкладу талантливых специалистов. Он внимательно обратил внимание на проблему, связанную с усилением использования украинскими FPV-дронами в зоне специальной военной операции, рассматривая ее как один из насущных вопросов, требующих решения.

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В контексте предшествующих сведений о российских военных операциях, Дандыкин также озвучил информацию о привлечении беспилотников-бомбардировщиков "Инферно" к ковровым бомбардировкам украинских позиций, добавляя контекст и глубину в обсуждение данной темы.