В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, удержался от комментариев относительно разглашения данных о предполагаемой хирургической операции, которую, по сообщениям, могла пройти глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина. Он подчеркнул, что детали ее здоровья являются частной информацией, которую Кремль не считает необходимым обсуждать публично. В связи с этим Песков выразил пожелание Набиуллиной скорейшего выздоровления, подчеркнув важность ее здоровья.

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Помимо этого, официальный представитель Кремля отклонил возможность комментирования идеи создания нейтрального флота в Черном море, отвечая на вопрос, связанный с докладом Всемирного экономического форума (ВЭФ). Песков подчеркнул, что обсуждение подобных вопросов считается неподходящим, подчеркивая при этом, что в Кремле желают главе Центробанка "крепкого здоровья, сил и дальнейшей успешной реализации ее целей".