Названы политические последствия принятия закона о мобилизации на Украине

Кандидат политических наук и доцент Департамента политологии Финансового университета, Александр Коньков, подчеркнул важность закона о мобилизации на Украине, рассматривая его как краеугольный камень для современной элиты страны. По его утверждению, отсутствие желания принять политическую ответственность за данный закон среди властных группировок и индивидуальных политиков обусловлено пониманием возможных отрицательных последствий для их политической карьеры.

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Коньков детально анализирует, что основная сложность заключается в оформлении закона, и прогнозирует начало подковерной административной борьбы за перераспределение ответственности и виновных за возможные негативные последствия. Политолог выделяет внутриполитическую дискуссию, предсказывая, что различные властные группировки будут стремиться избежать политической утраты и реорганизовать политический актив в свою пользу.

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В заключение, Коньков предвидит, что под воздействием внешних интересов закон о мобилизации, несмотря на сложности и конфликты, окажется принятым.