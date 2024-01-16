Израиль подвергся массированному обстрелу из сектора Газа

Информация, предоставленная израильским 12-м каналом, свидетельствует о массированном ракетном обстреле южных районов Израиля из сектора Газа. По данным канала, было выпущено приблизительно 50 ракет. Заслуживает внимания работа системы противовоздушной обороны "Железный купол", четко реагирующей на данный вид угрозы.

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Особенностями инцидента стали обстрел и город Нетивот на юге страны. По полученной информации, одна из ракет попала в здание магазина. На момент предоставления данных нет подробной информации о пострадавших, что требует дополнительного подтверждения.

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В контексте происходящего ранее, Израиль официально обвинил палестинскую радикальную группировку ХАМАС в осуществлении ракетных атак из гуманитарных зон на юге сектора Газа. Эти зоны, предназначенные для поиска убежища тысяч палестинцев, стали местом, откуда, по данным израильских властей, осуществлялись ракетные удары.