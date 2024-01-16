Песков отказался комментировать вероятность проблем с бензином в России

В ответ на запрос о возможном введении запрета на экспорт бензина после ЧП на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Нижегородской области пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что соответствующие вопросы следует адресовать правительству. Он высказал мнение, что комментировать подобные ситуации должны ведомства, специализирующиеся в данной области, и отметил неприемлемость того, чтобы "забирать хлеб у кабинета министров".

реклама

Информация о возможном введении запрета на экспорт бензина появилась после того, как власти признали наличие проблем на нефтеперерабатывающем заводе. Несмотря на сообщения агентства "Интерфакс" о том, что работа над введением запрета уже ведется, источник ТАСС опроверг эту информацию, добавив, что решение по данному вопросу на текущий момент не обсуждается.

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Нижегородской области, осуществляющий поставки нефтепродуктов в Московский регион, столкнулся с серьезными трудностями из-за неисправности второй установки каталитического крекинга. Ремонт данной установки требует комплектующих от западных производителей, и из-за санкций возникают сложности с прямыми поставками необходимого оборудования. Это создает значительную неопределенность в сроках восстановления производственной мощности. В декабре прошлого года также был зафиксирован выход из строя первой установки, но ее удалось восстановить, хотя и на сниженной мощности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В связи с возможным сокращением объемов производства, "Лукойл" уже приостановил отгрузку бензина за рубеж и обратился за содействием к другим нефтяным компаниям. Согласно информации "Интерфакса", компания планирует обеспечить поставки 200 тысяч тонн бензина марки АИ-95 в январе и феврале текущего года.