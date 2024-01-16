ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, предположительно принадлежащих Вооруженным силам Украины, на город Воронеж, целью которой, по всей видимости, был военный аэродром "Балтимор", произошли существенные события. Информация, предоставленная Mash в их Telegram-канале, указывает на то, что в направлении микрорайона Шилово, находящегося близко к аэродрому, двигалось восемь украинских беспилотных аппаратов. В результате контрсредств часть из них была успешно сбита, а другая часть подавлена с применением радиоэлектронной борьбы.

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В связи с падением одного из дронов в городе Воронеже, 35 квартир в трех десятиэтажных домах получили различные повреждения. Губернатор Воронежской области, Александр Гусев, отметил, что характер повреждений не был детализирован, но был выделен временный пункт для пострадавших в школе, хотя на данный момент ни один житель не обратился за помощью.

Особое беспокойство вызывает случай ранения девятилетней девочки обломками одного из украинских беспилотников. По информации МЧС Воронежской области, обломки дрона, проникшие в жилой многоквартирный дом, вызвали резаные раны на руках, ногах и шее девочки. Оказание медицинской помощи было проведено на месте происшествия, и в настоящее время врачи продолжают мониторинг состояния пострадавшей.

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Гусев подчеркнул, что ведется обследование квартир поврежденного дома для оценки масштабов ущерба, а также организации помощи жителям, попавшим в сложную ситуацию.