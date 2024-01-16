Хуситы взяли ответственность за атаку на эсминец США в Аденском заливе

В ходе активности хуситов в Йемене, военный представитель Яхья Сариа официально подтвердил их причастность к ракетной атаке на американский эсминец в Аденском заливе. В своем публичном выступлении по телеканалу "Аль-Масира", контролируемому движением "Ансар Алла", Сариа детально описал операцию, отметив использование нескольких противокорабельных ракет, которые успешно достигли цели.

реклама

Он выразил уверенность в точности поражения и заявил, что хуситы активно идентифицируют все американские и британские корабли, участвующие в агрессивных действиях против них, рассматривая их как военные объекты. Это подчеркнуло напряженность в регионе и нежелание хуситов терпеть вмешательство со стороны указанных стран.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предварительные данные от Центрального командования американской армии (СЕНТКОМ) подтвердили, что атака была направлена на американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, который, несмотря на инцидент, оставался мореходным и продолжил свой регулярный маршрут. Это событие подчеркивает актуальность геополитических напряжений и требует внимательного международного внимания.