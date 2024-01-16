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В ходе активности хуситов в Йемене, военный представитель Яхья Сариа официально подтвердил их причастность к ракетной атаке на американский эсминец в Аденском заливе. В своем публичном выступлении по телеканалу "Аль-Масира", контролируемому движением "Ансар Алла", Сариа детально описал операцию, отметив использование нескольких противокорабельных ракет, которые успешно достигли цели.
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Он выразил уверенность в точности поражения и заявил, что хуситы активно идентифицируют все американские и британские корабли, участвующие в агрессивных действиях против них, рассматривая их как военные объекты. Это подчеркнуло напряженность в регионе и нежелание хуситов терпеть вмешательство со стороны указанных стран.
Предварительные данные от Центрального командования американской армии (СЕНТКОМ) подтвердили, что атака была направлена на американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, который, несмотря на инцидент, оставался мореходным и продолжил свой регулярный маршрут. Это событие подчеркивает актуальность геополитических напряжений и требует внимательного международного внимания.