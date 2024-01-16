ООН оценила напряженность в Красном море

Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, высказал озабоченность острой динамикой напряженности в регионе Красного моря, подчеркнув ее крайне высокий уровень. Согласно информации от ТАСС, Гутерриш предупредил о возможности потери контроля над ситуацией, выразив серьезные опасения в связи с повседневными перестрелками на границе Израиля и Ливана.

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Он обозначил риски дальнейшей эскалации, подчеркивая, что подобное развитие событий может серьезно дестабилизировать регион. Генсек ООН выразил беспокойство по поводу возможных широкомасштабных столкновений между Израилем и Ливаном, подчеркивая, что такие события окажут значительное воздействие на стабильность в этом углу мира.

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Он также обратил внимание на глобальные аспекты палестино-израильского конфликта, особенно в контексте регулярных ракетных атак на торговые суда в Красном море со стороны хуситов из группировки "Ансар Алла" в Йемене. Гутерриш предупредил, что эти инциденты могут серьезно повлиять на глобальные цепочки поставок, добавляя дополнительные нюансы в уже напряженную геополитическую картину.