Суд продлил арест готовивших теракты в России украинских диверсантов

Лефортовский суд Москвы вынес решение о продлении срока заключения для четверых украинских диверсантов, включая старшего офицера Андрея Антоненко, подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Решение об аресте было принято Советским районным судом Брянска и распространяется до 21 апреля. Алексей Мазуренко, Денис Ткаченко и Андрей Кулиш также продолжат находиться под стражей. Доставленные в Москву для следственных мероприятий, они находятся в СИЗО "Лефортово".

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Решение суда подчеркивает стремление российских властей к поддержанию правопорядка и гарантированию национальной безопасности.

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В августе 2023 года Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел и Росгвардия провели успешную операцию по ликвидации диверсантской группы из Украины. Группа, состоящая из опытных сотрудников Службы безопасности Украины и других военных подразделений, планировала совершение терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. Результаты операции включают ликвидацию двух диверсантов в ходе столкновения и задержание еще пятерых. Данное вмешательство свидетельствует о решимости российских силовых структур в противостоянии террористическим угрозам.