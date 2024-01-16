Зеленский снова заговорил о мирных переговорах

В рамках своего официального визита в Швейцарию, президент Украины Владимир Зеленский, который предварительно ограничил официальные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, вновь высказал идею о возможности урегулирования конфликта по "формуле мира". В ходе пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, Зеленский выразил заинтересованность в проведении "саммита мира", акцентируя внимание на необходимости участия разнообразных стран и подчеркнув ключевую роль Китая в мировой политике.

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Президент подчеркнул, что Украина готова привлечь к участию все страны, проявляющие уважение к её суверенитету и территориальной целостности. Он выразил надежду на широкое представительство, включая страны глобального Юга.

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Прибыв в Швейцарию 15 января, политик планирует обсудить вопросы санкций против России и поиск механизмов использования замороженных российских активов.