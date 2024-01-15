На Украине пожаловались на предложения о немедленных переговорах с Россией

Глава офиса президента Украины, Андрей Ермак, выразил свое недовольство по поводу участи многих предложений о начале непосредственных переговоров с Россией, в частности, высказанных на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ермак подчеркнул, что у представителей Украины возникает необходимость разъяснять причины того, почему на данный момент они не готовы идти на контакты с Москвой. Тем не менее, глава офиса президента Владимира Зеленского подчеркнул важность внимательного рассмотрения всех поступающих предложений.

реклама

Андрей Ермак также подчеркнул, что в предшествующие годы проводились многочисленные переговоры в Минском или Нормандском форматах, но они не привели к конкретным результатам. Глава офиса президента Украины высказался против замораживания конфликта с Россией, утверждая, что Киев не будет соглашаться на такое развитие событий.