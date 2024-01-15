Стало известно о просьбах стран Юга учитывать интересы России по Украине

На заседании в Давосе, посвященном украинской «формуле мира», представитель Евросоюза в своих комментариях выделил активное приверженство стран Глобального Юга, особенно выделяя Бразилию и Южно-Африканскую Республику, в поддержке учета интересов России. Слова этого дипломата, приведенные ТАСС, подчеркивают высокую степень артикуляции позиции данных стран на мировой арене.

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Тем временем, союзники Украины на Западе высказали призыв к странам Глобального Юга оказать влияние на позицию Москвы в контексте украинского конфликта. Европейский союз, последовавший принципам, изложенным Украиной в её «формуле мира», в полной мере поддерживает украинскую позицию в данном деле.

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Необходимо отметить, что в переговорах, прошедших 14 января, участвовали более 80 делегаций, включая представителей из Азии и Африки. Инициатива проведения данного мероприятия принадлежит Украине и Швейцарии, что является важным индикатором глобальной важности обсуждаемых вопросов.