В США рассказали о разочаровании Байдена в Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал источником разочарования для президента США Джо Байдена в связи с отсутствием реакции на множество призывов и требований со стороны Вашингтона в отношении военных операций в секторе Газа. По информации Axios, которое цитирует неопределенных американских чиновников, терпение Байдена подходит к исходу, а он выражает серьезное беспокойство относительно того, что Израиль отказывается предоставить Палестине доступ к замороженным налоговым средствам, от которых зависит финансирование ее правительства.

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Байден также призывает Израиль поддерживать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Как сообщает Axios, телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху по вопросу восстановления финансирования сектора Газа стал одним из наиболее сложных и напряженных для президента США, выделяя продолжающиеся дипломатические напряжения в этом регионе.