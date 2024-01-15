В Wildberries уточнили количество не вышедших на связь сотрудников после пожара

Wildberries внесла уточнение относительно сотрудников, с которыми не удалось установить связь после пожара на складе в Шушарах, Санкт-Петербург. Согласно официальному заявлению пресс-службы компании, на момент последнего обновления установлено недоступность 16 работников, в отличие от предварительных данных о 54 человеках.

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Представители компании дополнили информацию, пояснив, что некоторые из этих сотрудников оставили на складе личные вещи, включая мобильные телефоны, с целью оперативной и безопасной эвакуации из зоны пожара. Инцидент, случившийся 13 января, затронул один из стратегически важных складов маркетплейса, где в момент чрезвычайной ситуации пребывали около тысячи человек.