Специалисты сумели реконструировать всестороннюю картину деятельности ХАМАС, охватывающую не только действия внутри Израиля, но и за его границами

Израильские спецслужбы, включая "Моссад" и Службу общей безопасности (ШАБАК), успешно раскрыли тщательно спланированные планы атаки радикального палестинского движения ХАМАС на посольство Израиля в Швеции, предусматривающие использование беспилотников. Эту информацию озвучила официальная канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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В рамках разведывательных усилий специалисты сумели реконструировать всестороннюю картину деятельности ХАМАС, охватывающую не только действия внутри Израиля, но и за его границами. Подробности включают информацию о конкретных намерениях атаки посольства Израиля в Швеции, приобретении ХАМАС беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вовлечении криминальных элементов в операции на территории Европы.

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В заявлении отмечается решимость спецслужб продолжать операции для предотвращения террористических планов, а премьер-министр Нетаньяху подчеркнул неизменную готовность Израиля продолжить военные действия в секторе Газа до полной победы. В его высказывании подчеркивается уверенность, что ни одни силы не смогут помешать стране достижению стратегических целей в данном контексте.