Фицо выразил твердую убежденность в неотложной необходимости достижения мирного решения украинского конфликта через переговоры, подчеркнув важность дипломатических усилий

В ходе визита делегации Конгресса США в Словакию премьер-министр Роберт Фицо внимательно обсудил с членами делегации текущую ситуацию на Украине. Фицо выразил твердую убежденность в неотложной необходимости достижения мирного решения украинского конфликта через переговоры, подчеркнув важность дипломатических усилий.

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В ходе беседы он высказал уверенность в том, что по окончании конфликта Украина сможет более стабильно развиваться, что откроет ей перспективы вступления в Евросоюз. Привлекая внимание американских конгрессменов, Фицо подчеркнул надежность Словакии в качестве члена НАТО и ЕС, подтверждая обязательства страны по поддержке международной безопасности и интеграции.

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В свете текущих событий на Украине бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение о том, что пакетные удары Вооруженных сил России привели к серьезному разрушению аэродромов и предприятий военно-промышленного комплекса в стране.