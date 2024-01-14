США передали Ирану «личное сообщение» о хуситах

Президент США, Джо Байден, высказал официальное заявление относительно передачи Ирану "личного сообщения" в связи с деятельностью хуситов, организовавших нападения на торговые суда в Красном море. Байден подчеркнул, что США провели передачу в частном порядке, тщательно подготовившись к этому мероприятию.

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В ночь с 12 на 13 января США и Великобритания совершили удары по хуситам в Йемене, применяя широкий спектр военной техники, включая авиацию, подводные лодки и боевые корабли. Атаки были направлены на пресечение активностей хуситов, ответственных за нападения на торговые суда в регионе Красного моря.

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Дополнительно утром 13 января авиация атаковала военную базу Ад-Длейми в окрестностях аэропорта Саны, столицы Йемена. В ответ хуситы озвучили угрозы, обещая провести "сильный и эффективный ответ" на действия США. Они также объявили военные объекты США законной целью и высказали намерение "поджечь регион", подчеркивая напряженность ситуации в регионе.