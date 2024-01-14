Министр цифровой трансформации Украины предложил гражданам пройти бесплатное обучение и принять участие в самостоятельной сборке беспилотных аппаратов

Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, призвал граждан активно участвовать в поддержке оборонных нужд страны, предлагая возможность самостоятельной сборки FPV-дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил важные изменения в политике правительства, освободившей производителей беспилотников от множества ограничений с целью стимулирования массового производства данной техники.

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Министр предложил гражданам пройти бесплатное обучение и принять участие в самостоятельной сборке беспилотных аппаратов, подчеркивая их потенциальный вклад в укрепление обороноспособности страны. Он поделился информацией о запущенном проекте "Народный дрон", призванном поддерживать создание 7-дюймовых FPV-дронов в домашних условиях.

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Ранее высказанная критика со стороны украинского военного, Юрия Касьянова, подчеркнула недостаточную компетентность командования по поставкам беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Он выразил беспокойство по поводу низкого уровня понимания технологий среди украинских руководителей, что, по его мнению, приводит к массовым закупкам дронов у обычных перекупщиков.