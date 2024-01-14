Сбой на линиях электропередачи, принадлежащих "Россети", стал причиной масштабных отключений

В течение субботы, 13 января 2024 года, в Ростове-на-Дону и нескольких районах Ростовской области произошла серьезная авария в энергоснабжении, повлекшая за собой значительные трудности для тысяч местных жителей. Сбой на линиях электропередачи, принадлежащих "Россети", стал причиной масштабных отключений, о чем проинформировал глава администрации Новочеркасска, Юрий Лысенко, в официальном канале в Telegram.

реклама

Инцидент охватил различные районы, включая Западный, "Красный Аксай", Нахичеван, Александровку, Чкаловский и центр города. Дополнительно проблемы с электропитанием были зафиксированы в Белой Калитве и Батайске, что создает временные неудобства для местных жителей.

В соответствии с информацией от портала 161.ru, сбой в энергоснабжении оказал воздействие на обширную территорию, что подчеркивает серьезность ситуации. Глава администрации призвал горожан проявить понимание и терпение в связи с временными неудобствами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот инцидент произошел вслед за предыдущей аварией в Новосибирске, где часть города осталась без электроэнергии и отопления из-за сбоя на теплотрассе. Ленинский и Кировский районы столкнулись с отключением тепловой воды, вынуждая медицинские учреждения отложить плановые госпитализации и операции.