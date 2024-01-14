Стало известно о возможном продлении финансирования правительства США до марта

Согласно сообщению от Politico, в Конгрессе США на предстоящей неделе планируется принятие компромиссного законопроекта, направленного на продление финансирования работы правительства до марта 2024 года. Важно отметить, что несмотря на первоначальные возражения спикера Палаты представителей, Майка Джонсона, удалось достичь согласования между двумя палатами Конгресса.

Законодателям необходимо утвердить этот законопроект до 19 января, чтобы избежать возможного шатдауна — временного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования.

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Предварительное предупреждение от Белого дома о необходимости подготовки нескольких министерств к возможному прекращению работы правительства свидетельствует о серьезности ситуации из-за дефицита финансирования, что призывает к вниманию и ответственному решению данного вопроса.