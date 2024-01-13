Российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара в зоне спецоперации

В рамках специальной военной операции в течение последней недели российские военные провели не менее чем 23 групповых удара. По официальным данным Министерства обороны России, эти операции были осуществлены с использованием передового высокоточного оружия воздушного и морского базирования. В числе примененных систем – гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал" и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Основными объектами атаки стали украинские предприятия военно-промышленного комплекса, занимавшиеся модернизацией и ремонтом самолетов, беспилотных аппаратов, бронетехники и пусковых установок ракетных комплексов. Подробности отчета подчеркивают, что атаки также охватывали пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников.

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Министерство обороны подчеркнуло успешное достижение поставленных целей, с утверждением, что все назначенные объекты были эффективно поражены. Ранее, 2 января, в рамках этой операции, был проведен групповой удар по военным объектам в Киеве и его пригородах, включая предприятия военно-промышленного комплекса Украины, специализирующиеся на производстве ракет, беспилотных аппаратов и ремонте вооружения и техники.