Диверсанты ВСУ попытались переправиться на острова Днепра

В свежем заявлении, поступившем от Министерства обороны России, детально описывается инцидент, связанный с попыткой диверсионной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить переправу на острова Днепра. Согласно этим данным, предпринятые украинскими диверсантами действия были успешно предотвращены благодаря комплексу упреждающих мер и эффективному огневому воздействию со стороны российских военных.

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Этот случай не является уникальным, поскольку в предыдущем декабре Минобороны России также доложило о неудачных попытках высадки диверсантов на левом берегу и островах Днепра. Согласно представленным данным, в боях на херсонском направлении участвовали 35-я, 36-я и 37-я бригады морской пехоты ВСУ, и их столкновения с российскими военными привели к существенным потерям среди украинских военнослужащих.

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