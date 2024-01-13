Минобороны показало самую тяжелую бомбу с УМПК

Министерство обороны России внедрило новую перспективную модификацию авиабомбы ФАБ-1500 М54, представив улучшенный вариант, оснащенный высокоточным унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства, министр обороны Сергей Шойгу лично осматривает завершение государственного оборонного заказа на предприятии Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.

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Этот переосмысленный боеприпас, помимо УМПК, представляет собой технологический шаг вперед, включая добавление носового обтекателя для совершенствования аэродинамических характеристик. Масса бомбы достигает 1550 килограммов, из которых 675 килограммов приходятся на взрывчатое вещество, делая её максимально эффективной в использовании.

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Немаловажным является и анонс генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова о работе над еще более совершенным вариантом УМПК, который предполагает расширить радиус действия управляемых боеприпасов. По данным Newsweek, российские умные бомбы с УМПК представляют потенциальную угрозу для систем противовоздушной обороны, что акцентирует их стратегическую значимость.