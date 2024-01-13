В России заявили о готовности к судам при конфискации замороженных активов

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов высказал высокую степень готовности России к возможным судебным тяжбам в свете планов некоторых стран Запада конфисковать активы Центрального банка РФ. Кирьянов подчеркнул, что Россия сохранит активную правовую позицию, стремясь защитить не только свои национальные интересы, но и принципы мировой системы права.

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Информация, полученная из источников Bloomberg, свидетельствует о том, что 11 января администрация президента США Джо Байдена выразила поддержку конфискации замороженных российских активов в размере 300 миллиардов долларов для восстановления украинской экономики. В ответ на это, Кирьянов подчеркнул, что Россия будет тщательно протестовать против любых попыток отчуждения активов, будь то собственность государства или частных российских компаний.

Депутат отметил, что в случае возникновения судебных разбирательств по данному вопросу, все уполномоченные органы, включая Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции, активно вмешаются для защиты интересов России на различных юрисдикционных уровнях. Он подчеркнул, что эти судебные разбирательства станут неотъемлемой частью защиты не только интересов России, но и целостности мировой системы права в контексте угрозы отчуждения собственности в рамках санкционной политики.

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Отметив поддержку администрации президента США конфискации российских активов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия будут иметь "глубокие последствия", в то время как в Кремле заявили, что решения западных стран будут считаться незаконными, и Россия примет соответствующие контрмеры, если ее активы будут конфискованы.