В Эстонии рассказали об ущербе от ракетных ударов по военным объектам Украины

Глава эстонской военной разведки, Антс Кивисельг, предостерегает о серьезных последствиях российских ракетных ударов по Украине. Согласно его заявлению переданному РИА Новости, пострадали объекты энергетической, портовой, и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия, боеприпасов, а также предприятия оборонной промышленности. Кивисельг подчеркнул, что российские военные активно используют бомбардировщики дальней авиации и ракеты "Калибр", нанося значительный ущерб.

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В своем сообщении глава военной разведки отметил, что Москва стремится истощить системы противовоздушной обороны Украины, прибегая к тактике увеличения массированных атак в условиях холода. Он также подчеркнул, что Россия, по его данным, производит больше боеприпасов, чем фактически использует.

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Эта информация появилась в контексте ранее сообщенных данных о строительстве укреплений украинскими вооруженными силами на границе с Белоруссией в конце декабря.