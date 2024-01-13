Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

В соответствии с данными от GlobalProductPrices, Россия вышла на последнее место в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. Аналитики проанализировали цены в розничных магазинах и популярных брендах в 82 государствах к концу декабря 2023 года. В мире средняя стоимость 12 яиц составляет 2,93 доллара, в то время как в России это удовольствие обходится лишь в 1,34 доллара (или около 118 рублей).

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Новая Зеландия лидирует в списке с самыми дорогими яйцами, чья цена достигает 6,98 доллара за дюжину. Остальные страны в топ-5 включают Швейцарию (6,10 доллара), Уругвай (5,59 доллара), Норвегию (5,04 доллара) и Швецию (4,88 доллара). В сравнении с этими цифрами, США занимают 29-е место с ценой 3,20 доллара за 12 яиц, а Германия – 42-е место с результатом 2,63 доллара. Франция, в свою очередь, занимает 12-е место, предлагая яйца по цене 4,06 доллара.

Согласно Numbeo, Швейцария возглавляет список стран с самыми дорогими яйцами, стоимость которых составляет 7,06 доллара за 12 штук. Россия в этом рейтинге занимает 92 место из 97 стран с ценой в 1,2 доллара за 12 яиц. Самые недорогие яйца обнаружены в Нигерии (1,14 доллара), Пакистане (1,11 доллара) и Индии (0,95 доллара).

Галина Бобылева, генеральный директор Росптицесоюза, отметила, что яйца в России остаются одними из самых дешевых и доступных в мире, подчеркнув стабильное производство. С начала 2023 года цены на яйца в стране поднялись на 36,63%, а в ноябре только за месяц выросли на 15%. Причины в этом увеличении включают инфляцию, ослабление рубля и рост потребления в России.

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Президент Владимир Путин извинился перед гражданами за рост цен, связанный с увеличением спроса на куриные яйца. Власти предприняли меры по снижению стоимости продукта, включая отмену таможенных пошлин на его импорт.